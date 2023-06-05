Никола Йокич набрал 41 очко и 11 подборов во 2-м матче финала с «Хит», что не спасло «Наггетс» от поражения

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком второго матча финальной серии НБА с «Майами» (108:111, 1-1).

Йокич записал на свой счет 41 очко при 16 из 28 с игры за 42 минуты на площадке.

В активе центрового также 11 подборов и 4 передачи при 5 потерях.

Серб стал первым центровым в истории лиги, который набрал как минимум 500 очков и 100 передач за один розыгрыш плей-офф.

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9 комментариев

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fridzon
Вчера только написал, что народ совсем с ума сошел. Денвер, Денвер, Йокич, Йокич.... 4-0, свип, Майами нечем ответить и прочее и прочее.
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<~Inter~>
Ну Йокич сделал всё что мог. с конца третьей четверти будто бы только у него получалось набирать очки за Денвер
+7
-1
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Мурзин Ринат
Ответ <~Inter~>
Ну Йокич сделал всё что мог. с конца третьей четверти будто бы только у него получалось набирать очки за Денвер
Дреймонд и говорил об этой тактике у себя в подкасте, пусть Никола забывает свои 40-50 очков, и делает много бросков, в то время пока другие теряют ритм, вроде сработало)
+6
0
+6
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mastadon
Для Хит похоже это и есть рецепт победы в серии: Йокич должен быть скорером, а не плеймейкером
+3
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Air Rodman
Занимательная стата: третий раз в сезоне Йокич сделал за одну игру больше потерь, чем ассистов. И все три матча были проиграны.
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Павел Павлов
Всё шло к победе Денвера 4-0,но тут вмешался реппер Дрейк!
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Артем Шелудков
Ответ <~Inter~>
Ну Йокич сделал всё что мог. с конца третьей четверти будто бы только у него получалось набирать очки за Денвер
Да не скажи, Мюррей несколько очень важных трёх закинул во второй половине, когда счёт плавал в районе равного
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Алексей Иванов
Ответ Король Лев
Майами бойцы, но судьи им сегодня знатно завезли. Ну, что сказать за их спинами сам крестный отец всего НБА, который еще и хочет отчаянно выиграть 10 титул.
Дело не в судьях,Денвер в 4 четверти сами на делали кучу глупейших вообще не нужных фолов
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