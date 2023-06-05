Никола Йокич набрал 41 очко и 11 подборов во 2-м матче финала с «Хит», что не спасло «Наггетс» от поражения
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком второго матча финальной серии НБА с «Майами» (108:111, 1-1).
Йокич записал на свой счет 41 очко при 16 из 28 с игры за 42 минуты на площадке.
В активе центрового также 11 подборов и 4 передачи при 5 потерях.
Серб стал первым центровым в истории лиги, который набрал как минимум 500 очков и 100 передач за один розыгрыш плей-офф.
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