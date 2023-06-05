Джамал Мюррэй смазал спасительный бросок на последних секундах 2-го матча финала НБА

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй упустил возможность сравнять счет на последних секундах второго матча финальной серии с «Майами» (108:111, 1-1).

Мюррэй атаковал с дальней дистанции при «-3», но промахнулся. У «Наггетс» была возможность взять тайм-аут, но команда ей не воспользовалась.

На счету Джамала в воскресенье 18 очков и 10 передач при 7 из 15 с игры.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Горбан
Ничего странного нету.Просто я впервые за 3 месяца поставили ставку(на Денвер).Без шуток
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Хех... В одну калитку, значит?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mon Tag
Ответ Геннадий Горбан
Ничего странного нету.Просто я впервые за 3 месяца поставили ставку(на Денвер).Без шуток
Спасибо тебе, дружище
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Ответ Salt_017
Перед 4 четвертью было +8 у Денвера. Как можно было так развалиться, не хотят титул или что?
Хит кстати специализируются на таких камбэках, им даже кажется так легче побеждать)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Гаага
до редакции в посте было написано "смачно" смазал.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fazy10
Ответ Salt_017
Перед 4 четвертью было +8 у Денвера. Как можно было так развалиться, не хотят титул или что?
просто рывок от Робинсона 10-2 и Майами переломили игру
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoolTime
Ответ Алексей Иванов
Глядя эту игру появились мысли что Йокич сотворил настоящее чудо дотащив эту помойку до финала,есть Йокич,есть приличная пулялка Мюррэй остальные вообще вся команда днори,причем конкретные днори
Классика... стоит Денверу проиграть, то сразу Мюррей - пулялка, команда уровня G-лиги, а Йокич мученник которому приходится тащить этот сброд
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Майами конечно удивительная команда, вроде бы вообще никакая, а когда надо на характере одерживает победы … удивительная организация тренирует которую отличный тренер ! Браво ! У нас есть финал !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Salt_017
Перед 4 четвертью было +8 у Денвера. Как можно было так развалиться, не хотят титул или что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Просто Хит нормально отдохнули, адаптировались к высокогорью(как Брюс Браун говорил) и играли в свой баскетбол. Но комментаторы будут продолжать говорить про "лёгкий свип"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dbraver
Вот до чего кулончики с брюликами доводят...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Ответ Антон
Хех... В одну калитку, значит?
В две калитки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
greatst
Ответ Денис Кёнигсберг
Плохо играл, плохо бросил. Всё по делу
нормально бросил как раз, но треха на то и треха что по заказу не залетает, даже у карри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ CoolTime
Классика... стоит Денверу проиграть, то сразу Мюррей - пулялка, команда уровня G-лиги, а Йокич мученник которому приходится тащить этот сброд
Мюррей хороший игрок но не супер звезда первой величины,(и да он пулялка типо Томпсона,Редика,Корвера)а в целом все верно,особенно сегодня Йокич вообще в одиночку тащил и чуть было не вытащил,остальные были нолями,Колдвелпоп вообще за Майами играл сегодня это даже не ноль а жирный минус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий