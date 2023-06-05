Джамал Мюррэй смазал спасительный бросок на последних секундах 2-го матча финала НБА
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй упустил возможность сравнять счет на последних секундах второго матча финальной серии с «Майами» (108:111, 1-1).
Мюррэй атаковал с дальней дистанции при «-3», но промахнулся. У «Наггетс» была возможность взять тайм-аут, но команда ей не воспользовалась.
На счету Джамала в воскресенье 18 очков и 10 передач при 7 из 15 с игры.
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