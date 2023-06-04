Лидер « » подписался в соцсетях на рэпера Boosie.

Другой музыкант Young Thug однажды охарактеризовал Boosie как «реального гангстера».

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

Баскетболист говорил о том, что «берет на себя ответственность и собирается работать над собой».

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