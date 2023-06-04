Джа Морэнт подписался в соцсетях на рэпера Boosie, которого назвали «реальным гангстером»

Теги светская хроника Мемфис НБА соцсети Джа Морэнт Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт подписался в соцсетях на рэпера Boosie.

Другой музыкант Young Thug однажды охарактеризовал Boosie как  «реального гангстера».

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

Баскетболист говорил о том, что «берет на себя ответственность и собирается работать над собой».

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12 комментариев

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chitago
Грамотный ход!
+35
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+35
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banderos
Моранту стоило бы начать с классики. Посмотреть Крестный отец, Славные парни, Однажды в Америке, Лицо со шрамом. Наконец, пройти гоночную миссию в первой части игры Мафия на самой высокой сложности.
+24
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+24
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TexasLonghorns
У Бузи мама была директором школы, а отец пастором, так что он такой же домашний, как и Морант. Настоящий OG, что тут ещё сказать.
+14
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gangstarr
Ответ Misunderstood
Нужно позвонить общепризнанному реальному гангстеру и последней крупной звезде гэнгста-рэпа Кёртису 50 Cent Джексону, чтобы он поставил точку в этой цепочке, мне мнения Янг Тага и подписки на Бузи недостаточно, чтобы вынести вердикт в отношении Джа - гэнгста он или очередной Уонна Би
Лол, Янг Таг намного больший гэнгста нежели фифтик, именно Таггер сейчас проходит по обвинению в создании ОПГ, закон РИКО, и срок там более чем реален
+8
-1
+7
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Misunderstood
Нужно позвонить общепризнанному реальному гангстеру и последней крупной звезде гэнгста-рэпа Кёртису 50 Cent Джексону, чтобы он поставил точку в этой цепочке, мне мнения Янг Тага и подписки на Бузи недостаточно, чтобы вынести вердикт в отношении Джа - гэнгста он или очередной Уонна Би
+8
-2
+6
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gja
Кажется на площадке не раньше следующего года можно его будет лицезреть.
+4
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Abdulla
Ответ gangstarr
Лол, Янг Таг намного больший гэнгста нежели фифтик, именно Таггер сейчас проходит по обвинению в создании ОПГ, закон РИКО, и срок там более чем реален
Опа, эксперты в студии!
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Ivan85
клин клином!
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reddman
скоро будет играть в баскет в исправительном учреждении со своими друзьяшками настоящими гэнгста
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Ганнибал Бессобутин
Ответ TexasLonghorns
У Бузи мама была директором школы, а отец пастором, так что он такой же домашний, как и Морант. Настоящий OG, что тут ещё сказать.
его чуть на электрический стул не посадили по подозрению в 5 убийствах, надеюсь морант все таки еще не так плох)
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