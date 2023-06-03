Стивен Эй Смит: «Годичная дисквалификация – слишком суровое наказание для Морэнта»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит порассуждал на тему наказания, которое лидер «Мемфиса» Джа Морэнт должен получить за повторную демонстрацию оружия в эфире соцсетей.

«Адам Сильвер дал понять, что знает, что собирается делать, просто не хочет отвлекать внимание болельщиков от финала НБА. Мы понимаем, что это будут не самые приятные новости. В противном случае почему бы просто не объявить об этом сразу и не перейти к финальной серии?

Есть люди, которые говорят, что Джа Морэнт должен быть отстранен на год. Я понимаю, что он поставил под сомнение репутацию лиги, но это не должен быть год. Даже на половину сезона было бы слишком. Если Джа в конечном итоге получит дисквалификацию на 25 игр, думаю, это будет справедливо», – заявил Стивен Эй Смит.

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7 комментариев

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Игорь Какосов
Справедливо будет обязательные работы по демонстрации в соцсетях доброты нежности любви к людям и спорту
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Sergio19882007
На 41 матч будет нормально)
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Ричард Пэйпен
Джа наверняка добрался до сериала «Прослушка». Есть там такая девушка гангстер Снуп. Очень жуткая. Так вот он на пассажирском сидении с пистолетом вылитая Снуп. И Крис за рулем такой)))
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Vgorodeslyakot
А почему бы Жанчика на время наказания не заслать на ТВ, привить ему любовь к чему-то, костюм ему сварганить у портного, показать его с нового ракурса. Например ассистентом к Смиту.
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Георгий Михеев
Ну да, могли бы штраф выписать. Чувак просто сериалов пересмотрел. Мы пацанами тоже в сталкеров играли, ходили с волынами которые шариками пластиковыми пуляют.
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Misson
Если 8 матчевая дисква не образумила Джа, то и 25-матчевая тоже не образумит. Полгода - минимум! Тем более, что и самого Сильвера наверное сильно задело то, как его Джа прокинул, они вроде встречались после первого раза, поговорили, Джа пообещал исправиться, но не прошло и нескольких месяцев как повторил тот же косяк. Тут уже миндальничать не будут. Образцовую порку устроят.
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Atlichna
Ответ Sergio19882007
На 41 матч будет нормально)
Что-то такое и будет. 30-50 матчей, будет в форме к плей-офф.
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