Телеведущий Стивен Эй Смит порассуждал на тему наказания, которое лидер « » должен получить за повторную демонстрацию оружия в эфире соцсетей.

« дал понять, что знает, что собирается делать, просто не хочет отвлекать внимание болельщиков от финала НБА. Мы понимаем, что это будут не самые приятные новости. В противном случае почему бы просто не объявить об этом сразу и не перейти к финальной серии?

Есть люди, которые говорят, что Джа Морэнт должен быть отстранен на год. Я понимаю, что он поставил под сомнение репутацию лиги, но это не должен быть год. Даже на половину сезона было бы слишком. Если Джа в конечном итоге получит дисквалификацию на 25 игр, думаю, это будет справедливо», – заявил Стивен Эй Смит.

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