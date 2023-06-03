«17 — интересное число». Эдриан Воджнаровски спрогнозировал срок дисквалификации Джа Морэнта

Теги дисквалификации Мемфис НБА Эдриан Воджнаровски Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился своим прогнозом по поводу возможной продолжительности дисквалификации разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Если рассматривать возможные сроки отстранения, мне кажется, что 17 — интересное число.

По новому правилу НБА, игрок должен провести как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате, чтобы иметь право претендовать на награды. Поэтому дисквалификация на 18 матчей и больше сразу лишит Джа Морэнта возможности претендовать на награды в следующем сезоне», – сказал Воджнаровски.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

Вчера комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта. Сильвер отметил, что дождется завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами», прежде чем объявит о наказании.

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4 комментария

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viron199
Единственное правильное решение - это дисквалификация на весь сезон. Ни для кого не секрет, что НБА - это, в первую очередь, многомиллиардный бизнес. И только во вторую - игра с мячом. Учитывая, что это повторный залёт Джа, и для предупреждения остальных, наказание обязательно должно быть максимально суровым.
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Кирилл
Что-то мне кажется, что даже если Джа отстранят на 17 матчей, то он со своей травматичностью пропустит пару матчей и все равно не сможет претендовать на награды )
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salogiannis
Карл Гаусс с небеси одобрительно кивает
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Air Rodman
Если действительно будет 18 игр плюс возможно какой-то штраф, то это будет просто подарок для Моранта. Считай, просто продлил свой отпуск на месяц с небольшим. Не очень верится в это.
Но и дисква на весь сезон тоже вряд ли. Примерно, до матча всех звёзд, предположу.
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