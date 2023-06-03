«17 — интересное число». Эдриан Воджнаровски спрогнозировал срок дисквалификации Джа Морэнта

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился своим прогнозом по поводу возможной продолжительности дисквалификации разыгрывающего « » .

«Если рассматривать возможные сроки отстранения, мне кажется, что 17 — интересное число.

По новому правилу НБА, игрок должен провести как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате, чтобы иметь право претендовать на награды. Поэтому дисквалификация на 18 матчей и больше сразу лишит Джа Морэнта возможности претендовать на награды в следующем сезоне», – сказал Воджнаровски.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

Вчера комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта. Сильвер отметил, что дождется завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами», прежде чем объявит о наказании.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры