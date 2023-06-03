«17 — интересное число». Эдриан Воджнаровски спрогнозировал срок дисквалификации Джа Морэнта
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился своим прогнозом по поводу возможной продолжительности дисквалификации разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.
«Если рассматривать возможные сроки отстранения, мне кажется, что 17 — интересное число.
По новому правилу НБА, игрок должен провести как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате, чтобы иметь право претендовать на награды. Поэтому дисквалификация на 18 матчей и больше сразу лишит Джа Морэнта возможности претендовать на награды в следующем сезоне», – сказал Воджнаровски.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
Вчера комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении Морэнта. Сильвер отметил, что дождется завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами», прежде чем объявит о наказании.
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Но и дисква на весь сезон тоже вряд ли. Примерно, до матча всех звёзд, предположу.