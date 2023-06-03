Стивен Эй Смит о Джа Морэнте: «Люди в НБА беспокоятся о том, будет ли он жив через пять лет»
Телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.
По словам Смита, с учетом последних инцидентов с участием звезды НБА некоторые начали беспокоиться о его безопасности.
«Люди в сообществе НБА обеспокоены не только тем, что там у Джа Морэнта будет в баскетболе, но и тем, будет ли он жив через пять лет. Все из-за среды, в которой он находится, и ситуаций, с которыми сталкивается.
Это серьезный вопрос. Считаю, что НБА и все остальные, кто знает о том, что с ним происходит, действительно должны быть обеспокоены», – заявил журналист.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.
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Морэнт сам без царя в голове. И чем он отличается от других, кроме наличия денег и игры в НБА? Что будет с теми, кто попадёт в его, Морантово "окружение"?
Особенно дико на этом фоне то, что некоторые считают этого человека потенциальным лицом НБА до сих пор.
Лично я сторонник того, что спортсменам лучше не быть тупыми. Или, если игрок не блещет умом, самообладанием, самоконтролем, вообще стараться молчать по поводу того, что не касается спорта. Казалось бы: "заткнись и стучи мяч об пол"... Так нет же.
Меня, как человека, любящего баскетбол всей душой (я любитель, не профессионал) такое поведение спортсменов откровенно отталкивает.