Телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию с разыгрывающим « » Джа Морэнтом.

По словам Смита, с учетом последних инцидентов с участием звезды НБА некоторые начали беспокоиться о его безопасности.

«Люди в сообществе НБА обеспокоены не только тем, что там у будет в баскетболе, но и тем, будет ли он жив через пять лет. Все из-за среды, в которой он находится, и ситуаций, с которыми сталкивается.

Это серьезный вопрос. Считаю, что НБА и все остальные, кто знает о том, что с ним происходит, действительно должны быть обеспокоены», – заявил журналист.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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