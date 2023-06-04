Мэджик Джонсон: «Пэт Райли отчаянно хочет выиграть еще один титул»

5-кратный чемпион НБА в составе « » заявил, президент «Майами» очень хочет завоевать свой 10-й чемпионский титул.

«Он отчаянно хочет выиграть еще один титул.

Он не изменился. Он по-прежнему напряжен, я вижу это по его лицу.

Все, что сделало нас чемпионской командой «Шоутайм», можно увидеть в «Хит», – сказал Мэджик.

Райли завоевал один титул как игрок (1972 – «Лейкерс»), один титул как ассистент главного тренера (1980 – «Лейкерс»), пять титулов как главный тренер (1982, 1985, 1987, 1988 – «Лейкерс», 2006 – «Майами») и два титула – как президент (2012, 2013 – «Майами»).

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»