Мэджик Джонсон: «Пэт Райли отчаянно хочет выиграть еще один титул»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Баскетбол

5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, президент «Майами» Пэт Райли очень хочет завоевать свой 10-й чемпионский титул.

«Он отчаянно хочет выиграть еще один титул.

Он не изменился. Он по-прежнему напряжен, я вижу это по его лицу.

Все, что сделало нас чемпионской командой «Шоутайм», можно увидеть в «Хит», – сказал Мэджик.

Райли завоевал один титул как игрок (1972 – «Лейкерс»), один титул как ассистент главного тренера (1980 – «Лейкерс»), пять титулов как главный тренер (1982, 1985, 1987, 1988 – «Лейкерс», 2006 – «Майами») и два титула – как президент (2012, 2013 – «Майами»).

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»

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1 комментарий

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Костя Кот
карьера у Райли просто космос
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