Мэджик Джонсон: «Пэт Райли отчаянно хочет выиграть еще один титул»
5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, президент «Майами» Пэт Райли очень хочет завоевать свой 10-й чемпионский титул.
«Он отчаянно хочет выиграть еще один титул.
Он не изменился. Он по-прежнему напряжен, я вижу это по его лицу.
Все, что сделало нас чемпионской командой «Шоутайм», можно увидеть в «Хит», – сказал Мэджик.
Райли завоевал один титул как игрок (1972 – «Лейкерс»), один титул как ассистент главного тренера (1980 – «Лейкерс»), пять титулов как главный тренер (1982, 1985, 1987, 1988 – «Лейкерс», 2006 – «Майами») и два титула – как президент (2012, 2013 – «Майами»).
Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»
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