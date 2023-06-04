«Когда-нибудь эти парни поднимут баннер». Трэйси Макгрэйди призвал «Бостон» оставить Тейтума и Брауна
Член Зала славы Трэйси Макгрэйди призвал «Селтикс» сохранить дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, если они хотят выиграть чемпионат.
«Не разрушайте эту связку. Да, черт возьми, сохраните ее. Сколько им лет, 25 и 26? Зачем от них избавляться?
Не понимаю, зачем избавляться от парней, которые играли в финальной серии, четырежды выходили в финал Восточной конференции. Когда-нибудь эти парни поднимут баннер.
Леброн Джеймс уходит, Стефен Карри стареет, Кевин Дюрэнт стареет. Этим парням 25 и 26 лет. Лучшего дуэта, чем эти двое, не найти», – сказал Макгрэйди.
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