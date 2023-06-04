«Когда-нибудь эти парни поднимут баннер». Трэйси Макгрэйди призвал «Бостон» оставить Тейтума и Брауна

Член Зала славы призвал «Селтикс» сохранить дуэт и , если они хотят выиграть чемпионат.

«Не разрушайте эту связку. Да, черт возьми, сохраните ее. Сколько им лет, 25 и 26? Зачем от них избавляться?

Не понимаю, зачем избавляться от парней, которые играли в финальной серии, четырежды выходили в финал Восточной конференции. Когда-нибудь эти парни поднимут баннер.

Леброн Джеймс уходит, Стефен Карри стареет, Кевин Дюрэнт стареет. Этим парням 25 и 26 лет. Лучшего дуэта, чем эти двое, не найти», – сказал Макгрэйди.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам