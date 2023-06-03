Дэнни Эйндж: «Джо Маззулла лучше, чем Име Удока как тренер»
Бывший президент по баскетбольным операциям «Бостона» Дэнни Эйндж считает, что команда стала лучше с Джо Маззуллой на посту главного тренера.
«Команда начала получать удовольствие. Они показывали неровную игру, но поддерживали друг друга. Они всей командой защищали Джо Маззулу в СМИ.
Джо – жесткий и упрямый. Он неустанно трудится. У него есть страсть к обучению. Джо — лидер, и я считаю, что команда оказалась в сложной ситуации из-за того, что на нее возлагались большие надежды.
Думаю, что нет никого, кто бы не считал, что Джо лучше, чем Име Удока как тренер», – сказал Эйндж.
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