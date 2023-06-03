Дэнни Эйндж: «Джо Маззулла лучше, чем Име Удока как тренер»

Теги Бостон Име Удока НБА Дэнни Эйндж Джо Маззулла Баскетбол

Бывший президент по баскетбольным операциям «Бостона» Дэнни Эйндж считает, что команда стала лучше с Джо Маззуллой на посту главного тренера.

«Команда начала получать удовольствие. Они показывали неровную игру, но поддерживали друг друга. Они всей командой защищали Джо Маззулу в СМИ.

Джо – жесткий и упрямый. Он неустанно трудится. У него есть страсть к обучению. Джо — лидер, и я считаю, что команда оказалась в сложной ситуации из-за того, что на нее возлагались большие надежды.

Думаю, что нет никого, кто бы не считал, что Джо лучше, чем Име Удока как тренер», – сказал Эйндж.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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1 комментарий

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Tim Timson
да 80% экспертов Спортса а то и больше считают Маззулу корявым по сравнению с Име)
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