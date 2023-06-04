Яннис Сферопулос – основной кандидат на пост главного тренера «Басконии»

Греческий специалист Яннис Сферопулос является основным кандидатом на пост главного тренера «Басконии», если клуб решит расстаться с Жоаном Пеньярройей.

56-летний Сферопулос остается без работы с тех пор, как был уволен из «Маккаби Тель-Авив» в 2022 году. Тренер провел с израильской командой четыре сезона и выиграл три титула чемпиона Израиля.

« » потерпела неожиданное поражение от «Ховентуда» (0-2) в серии 1/4 финала плей-офф ACB, завершив регулярный чемпионат на втором месте в лиге.

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