Яннис Сферопулос – основной кандидат на пост главного тренера «Басконии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Яннис Сферопулос Жоан Пеньярройя Баскетбол

Греческий специалист Яннис Сферопулос является основным кандидатом на пост главного тренера «Басконии», если клуб решит расстаться с Жоаном Пеньярройей.

56-летний Сферопулос остается без работы с тех пор, как был уволен из «Маккаби Тель-Авив» в 2022 году. Тренер провел с израильской командой четыре сезона и выиграл три титула чемпиона Израиля.

«Баскония» потерпела неожиданное поражение от «Ховентуда» (0-2) в серии 1/4 финала плей-офф ACB, завершив регулярный чемпионат на втором месте в лиге.

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1 комментарий

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