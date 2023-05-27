ACB. Плей-офф. «Баскония» против «Ховентуда»

Теги результаты Ховентуд Баскония чемпионат Испании Баскетбол

В субботу, 27 мая, стартует плей-офф испанской лиги АСВ.

В серии 1/4 финала «Баскония» примет «Ховентуд».

АСВ

Плей-офф 

1/4 финала (до двух побед)

Баскония – Ховентуд
Дата проведения
27 мая, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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