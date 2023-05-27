ACB. Плей-офф. «Баскония» против «Ховентуда»
В субботу, 27 мая, стартует плей-офф испанской лиги АСВ.
В серии 1/4 финала «Баскония» примет «Ховентуд».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 27 мая, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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