«Баскония», «Милан» и «Фенербахче» проявляют интерес к Нико Мэнниону

Защитник « » интересен нескольким клубам .

Как информирует Джордж Заккас, « », «Милан» и « » готовы предложить Мэнниону долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Италии попробует вернуться в НБА. Мэннион, как ожидается, сыграет за «Милуоки» в предстоящей Летней лиге.

До переезда в Европу в 2021 году Мэннион провел сезон-20/21 за «Голден Стэйт». В 30 матчах Нико набирал 4,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Контракт 22-летнего Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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