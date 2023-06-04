«Баскония», «Милан» и «Фенербахче» проявляют интерес к Нико Мэнниону

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Баскония чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Нико Мэннион Баскетбол

Защитник «Виртуса» Нико Мэннион интересен нескольким клубам Евролиги.

Как информирует Джордж Заккас, «Баскония», «Милан» и «Фенербахче» готовы предложить Мэнниону долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Италии попробует вернуться в НБА. Мэннион, как ожидается, сыграет за «Милуоки» в предстоящей Летней лиге.

До переезда в Европу в 2021 году Мэннион провел сезон-20/21 за «Голден Стэйт». В 30 матчах Нико набирал 4,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Контракт 22-летнего Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий