«Баскония», «Милан» и «Фенербахче» проявляют интерес к Нико Мэнниону
Защитник «Виртуса» Нико Мэннион интересен нескольким клубам Евролиги.
Как информирует Джордж Заккас, «Баскония», «Милан» и «Фенербахче» готовы предложить Мэнниону долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Италии попробует вернуться в НБА. Мэннион, как ожидается, сыграет за «Милуоки» в предстоящей Летней лиге.
До переезда в Европу в 2021 году Мэннион провел сезон-20/21 за «Голден Стэйт». В 30 матчах Нико набирал 4,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.
Контракт 22-летнего Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
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