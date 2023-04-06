Джа Морэнт и Энджел Риз были замечены вместе

Теги светская хроника Мемфис НБА NCAA университет Луизиана Стэйт Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был замечен вместе с баскетболисткой Луизианы Стэйт Энджел Риз.

Оба игрока были замешаны в скандалах в последнее время.

Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей за то, что показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

Риз подверглась критике за то, что поиздевалась над соперницей Кетлин Кларк во время финального матча NCAA. Позже баскетболистка заявила, что команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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4 комментария

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Ballboy13
Ответ Баркамол Абдулла
А почему ты удивлён. У Джа нормальный человеческий рост, 188 см
Он конечно имеет уникальный прыжок при своём то росте.
+1
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Баркамол Абдулла
Ответ dedaification
Она выше него что-ли?!
А почему ты удивлён. У Джа нормальный человеческий рост, 188 см
+5
0
+5
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dedaification
Она выше него что-ли?!
+2
0
+2
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Tolball
Нашли друг друга...
+5
-1
+4
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