Джа Морэнт и Энджел Риз были замечены вместе
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был замечен вместе с баскетболисткой Луизианы Стэйт Энджел Риз.
Оба игрока были замешаны в скандалах в последнее время.
Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей за то, что показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.
Риз подверглась критике за то, что поиздевалась над соперницей Кетлин Кларк во время финального матча NCAA. Позже баскетболистка заявила, что команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.
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