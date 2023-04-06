Джа Морэнт и Энджел Риз были замечены вместе

Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт был замечен вместе с баскетболисткой Луизианы Стэйт Энджел Риз.

Оба игрока были замешаны в скандалах в последнее время.

Морэнт был дисквалифицирован на 8 матчей за то, что показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

Риз подверглась критике за то, что поиздевалась над соперницей Кетлин Кларк во время финального матча . Позже баскетболистка заявила, что команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры