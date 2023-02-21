Разыгрывающий « » появился на Звездном уикенде НБА в Солт-Лейк-Сити в грилзах стоимостью 30 тысяч долларов.

«Они стоят 30 тысяч. Если вы в бриллиантах, то должны проявлять себя соответственно», – произнес лидер «Гризлис» во время пресс-конференции.

Морэнт вышел в старте Команды Янниса, набрав 6 очков, 3 подбора и 3 передачи за 20 минут.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет