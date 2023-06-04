Лидер « » заявил, что собирается сыграть более активно во втором матче финала НБА против « » (0-1).

В первой встрече на счету Батлера было 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

«Я собираюсь делать правильные вещи на площадке. Буду пасовать мяч нашим снайперам, как я делал это по ходу всего плей-офф, всего сезона.

Но да, я должен быть более агрессивным, оказывать давление в «краске», идти в проходы. Это значительно облегчает работу всем остальным. Парни определенно следуют этому примеру, когда я агрессивен. Так что я должен стать тем, кто выйдет на площадку и покажет правильный пример, что я и сделаю. Посмотрим, чем это закончится», – сказал Батлер.

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