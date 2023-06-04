Эрик Споэльстра о двух штрафных «Майами» в 1-м матче: «Наши атакующие показатели были ниже обычных, разница была уместной»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что у него нет претензий к судьям из-за антирекордных двух штрафных, которые команда исполнила в первом матче финала с «Денвером» (93:104, 0-1).
«Такая разница по количеству штрафных бросков была логичной и уместной.
Может быть, мы могли получить еще два, четыре, шесть подходов, основываясь на трактовке определенных моментов, но в целом наши атакующие показатели были ниже, а это обычно приводит к меньшему количеству штрафных», – заявил Споэльстра.
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