Эрик Споэльстра о двух штрафных «Майами» в 1-м матче: «Наши атакующие показатели были ниже обычных, разница была уместной»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что у него нет претензий к судьям из-за антирекордных двух штрафных, которые команда исполнила в первом матче финала с «Денвером» (93:104, 0-1).

«Такая разница по количеству штрафных бросков была логичной и уместной.

Может быть, мы могли получить еще два, четыре, шесть подходов, основываясь на трактовке определенных моментов, но в целом наши атакующие показатели были ниже, а это обычно приводит к меньшему количеству штрафных», – заявил Споэльстра.

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
Ну, сегодня должны пробить "тотал штрафных Майами 2,5". Хотя помню примерно такую же ситуацию в финале ЛЧ между Челси и Баварией, когда "тотал угловых" на Синих был 1,5 - и они даже его не преодолели! Бавария - на всякий случай - подала 20 корнеров. Но вишенка на торте появилась, когда Пенсионеры сравняли счёт с мюнхенцвми после ЕДИНСТВЕННОГО углового за матч! "Вот сюжет, достойный кисти Айвазовского!" - как заметил Телегин из "Дяди Вани."
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