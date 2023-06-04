Главный тренер « » заявил, что у него нет претензий к судьям из-за антирекордных двух штрафных, которые команда исполнила в первом матче финала с « » (93:104, 0-1).

«Такая разница по количеству штрафных бросков была логичной и уместной.

Может быть, мы могли получить еще два, четыре, шесть подходов, основываясь на трактовке определенных моментов, но в целом наши атакующие показатели были ниже, а это обычно приводит к меньшему количеству штрафных», – заявил Споэльстра.

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