«Лейкерс» могут предложить Д’Анджело Расселлу контракт с зарплатой 18-20 миллионов за сезон

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» этим летом могут предложить разыгрывающему Д’Анджело Расселлу контракт с зарплатой 18-20 миллионов долларов за сезон.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Каждый доллар будет иметь значение, поскольку новый CBA увеличивает штрафы для команд, превышающих налог на роскошь. Разница между Расселом в 18 миллионов долларов и Расселом в 25 миллионов долларов в год может быть существенной. Если бы он лучше выступил в плей-офф, это было бы другой разговор. Но во многих матчах он был пятым или шестым игроком «Лейкерс» после Джеймса, Дэвиса, Ривза, Хачтимуры, а иногда даже Шредера.

Трудно оправдать контракт, по которому он получал бы больше 20 миллионов долларов за сезон», – пишет Буха.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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4 комментария

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TurboMen
если подпишут на эти деньги, то это будет просто шикарный актив на обмен
+5
0
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За Валенсию с 1999
Ответ Чудинов Дмитрий
Такое ощущение, что контракты в НБА выдают не по результатам игры, а по каким-то стереотипам. Вот Рассел - был когда-то олстаром, может выдать несколько игр с хорошим процентом, но в целом-то весьма средний ролевик, в атаке ничем не лучше того же Шредера, защищается значительно хуже. За что ему платить 20 млн?
За лёд в венах
+4
0
+4
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Чудинов Дмитрий
Такое ощущение, что контракты в НБА выдают не по результатам игры, а по каким-то стереотипам. Вот Рассел - был когда-то олстаром, может выдать несколько игр с хорошим процентом, но в целом-то весьма средний ролевик, в атаке ничем не лучше того же Шредера, защищается значительно хуже. За что ему платить 20 млн?
+3
0
+3
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