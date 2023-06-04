« » этим летом могут предложить разыгрывающему Д’Анджело Расселлу контракт с зарплатой 18-20 миллионов долларов за сезон.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Каждый доллар будет иметь значение, поскольку новый CBA увеличивает штрафы для команд, превышающих налог на роскошь. Разница между Расселом в 18 миллионов долларов и Расселом в 25 миллионов долларов в год может быть существенной. Если бы он лучше выступил в плей-офф, это было бы другой разговор. Но во многих матчах он был пятым или шестым игроком «Лейкерс» после Джеймса, Дэвиса, Ривза, Хачтимуры, а иногда даже Шредера.

Трудно оправдать контракт, по которому он получал бы больше 20 миллионов долларов за сезон», – пишет Буха.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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