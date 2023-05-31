Журналист The Athletic: «Леброн Джеймс с вероятностью 10 процентов не будет играть за «Лейкерс» в следующем сезоне»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, есть небольшая вероятность, что звездного форварда Леброна Джеймса не будет в составе «Лейкерс» в следующем сезоне.

«Исходя из разговоров, которые у меня были за последнюю неделю или около того, я бы сказал, что вероятность того, что Леброн Джеймс не будет играть за «Лейкерс» в следующем сезоне, составляет около 10 процентов либо из-за завершения карьеры, либо из-за перехода в другую команду. Все в команде, с кем я разговаривал, верят, что он останется», – написал Буха.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andraey
Иными словами, 90% что Леброн останется в ЛАЛ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Вероятность 9 - 11%, но это не точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Чушь. Куда ему переходить и зачем? В "ГСУ" с их убитой платёжкой? Хотя в сэлтикс как влитой зашёл бы сейчас, но он вроде говорил, что у них фэны расисты. Вряд ли Леброн горит желанием за них катать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Веселая математика: если все, с кем разговаривал журналист, говорят, что он останется, значит вероятность ухода 0%. Но надо же в статье что то написать от себя, чтобы если вдруг трейд произойдёт можно было всплыть и с пеной к рта кричать: «а я же говорил, что вероятность его ухода была!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitch
Ответ Light Yagami
Чушь. Куда ему переходить и зачем? В "ГСУ" с их убитой платёжкой? Хотя в сэлтикс как влитой зашёл бы сейчас, но он вроде говорил, что у них фэны расисты. Вряд ли Леброн горит желанием за них катать.
Если хочет побороться за титул, то в Филадельфию, в обмен на Хардена! Как минимум выход в финал гарантирован.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий