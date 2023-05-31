Журналист The Athletic: «Леброн Джеймс с вероятностью 10 процентов не будет играть за «Лейкерс» в следующем сезоне»

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, есть небольшая вероятность, что звездного форварда не будет в составе « » в следующем сезоне.

«Исходя из разговоров, которые у меня были за последнюю неделю или около того, я бы сказал, что вероятность того, что Леброн Джеймс не будет играть за «Лейкерс» в следующем сезоне, составляет около 10 процентов либо из-за завершения карьеры, либо из-за перехода в другую команду. Все в команде, с кем я разговаривал, верят, что он останется», – написал Буха.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?