Нико Мэннион сыграет за «Милуоки» в Летней лиге НБА

Защитник « » попробует вернуться в .

Мэннион, как ожидается, сыграет за « » в предстоящей Летней лиге.

До переезда в Европу в 2021 году Мэннион провел сезон-20/21 за «Голден Стэйт». В 30 матчах Нико набирал 4,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Контракт Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе