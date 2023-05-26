Нико Мэннион сыграет за «Милуоки» в Летней лиге НБА

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Защитник «Виртуса» Нико Мэннион попробует вернуться в НБА.

Мэннион, как ожидается, сыграет за «Милуоки» в предстоящей Летней лиге.

До переезда в Европу в 2021 году Мэннион провел сезон-20/21 за «Голден Стэйт». В 30 матчах Нико набирал 4,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Контракт Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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