«Финикс» рассматривал Фрэнка Вогеля как приоритетного кандидата
«Финикс» нанял Фрэнка Вогеля в качестве нового главного тренера команды, подписав с ним 5-летний контракт на 31 миллион долларов.
Вогель был одним из пяти финалистов на должность, вместе с Док Риверсом и Ником Нерсом, а также ассистентами «Санз» Кевином Янгом и Жорди Фернандесом из «Сакраменто».
В понедельник «Филадельфия» назначила Нерса, исключив его из списка кандидатов «Санз». По информации Дуэйна Рэнкина из Arizona Republic, организация все равно отдавала предпочтение Вогелю.
«Источники сообщили The Republic, что «Санз» видят в 49-летнем Вогеле хорошего человека и победителя с отличным подходом к делу, который уделяет первостепенное внимание обороне», – пишет Рэнкин.
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