«Финикс» рассматривал Фрэнка Вогеля как приоритетного кандидата

Теги Филадельфия Финикс НБА Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

«Финикс» нанял Фрэнка Вогеля в качестве нового главного тренера команды, подписав с ним 5-летний контракт на 31 миллион долларов.

Вогель был одним из пяти финалистов на должность, вместе с Док Риверсом и Ником Нерсом, а также ассистентами «Санз» Кевином Янгом и Жорди Фернандесом из «Сакраменто».

В понедельник «Филадельфия» назначила Нерса, исключив его из списка кандидатов «Санз». По информации Дуэйна Рэнкина из Arizona Republic, организация все равно отдавала предпочтение Вогелю.

«Источники сообщили The Republic, что «Санз» видят в 49-летнем Вогеле хорошего человека и победителя с отличным подходом к делу, который уделяет первостепенное внимание обороне», – пишет Рэнкин.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Кто ещё без тренера остался? Камон летсгоу ждёт предложений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий