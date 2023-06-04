«Финикс» рассматривал Фрэнка Вогеля как приоритетного кандидата

« » нанял Фрэнка Вогеля в качестве нового главного тренера команды, подписав с ним 5-летний контракт на 31 миллион долларов.

был одним из пяти финалистов на должность, вместе с Док Риверсом и , а также ассистентами «Санз» Кевином Янгом и Жорди Фернандесом из «Сакраменто».

В понедельник « » назначила Нерса, исключив его из списка кандидатов «Санз». По информации Дуэйна Рэнкина из Arizona Republic, организация все равно отдавала предпочтение Вогелю.

«Источники сообщили The Republic, что «Санз» видят в 49-летнем Вогеле хорошего человека и победителя с отличным подходом к делу, который уделяет первостепенное внимание обороне», – пишет Рэнкин.

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