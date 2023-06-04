Кевин Янг останется в «Финиксе» и станет самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА
Ассистент главного тренера «Финикса» Кевин Янг останется в штабе нового главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Клуб подпишет с Янгом новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым ассистентом в лиге.
41-летний Янг был одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Санз», но клуб сделал выбор в пользу Вогеля.
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