Кевин Янг останется в «Финиксе» и станет самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА

Теги Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Ассистент главного тренера «Финикса» Кевин Янг останется в штабе нового главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Клуб подпишет с Янгом новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым ассистентом в лиге.

41-летний Янг был одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Санз», но клуб сделал выбор в пользу Вогеля.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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1 комментарий

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БУГАЙ
солидно....пошли траты...это вам не сарвер
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