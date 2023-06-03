Фил Хэнди может покинуть «Лейкерс» и перейти в штаб Вогеля в «Финиксе»

Теги Лейкерс Финикс НБА Фрэнк Вогель Фил Хэнди Баскетбол

«Финикс» договорился с известным тренером Фрэнком Вогелем о контракте.

Как сообщает обозреватель Дэн Войке, многолетний ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди может покинуть клуб и возобновить сотрудничество с Вогелем в «Санз». 

Вместе с Хэнди в «Финикс» из «Лейкерс» могут перебраться ассистент Джон Пасторек и видеокоординатор Дрю Антроп.

Вогель и Хэнди в 2020 году выиграли чемпионский титул с «озерниками». Вместе с Леброном Джеймсом авторитетный ассистент работал еще в «Кавальерс».

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stingray_
Ну все может быть конечно, Но конкретно Войке ничего не знает кроме того что эти ребята хорошо работали с Вогелем. Действительно есть такое, но это не какой то инсайд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий