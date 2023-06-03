«Финикс» договорился с известным тренером о контракте.

Как сообщает обозреватель Дэн Войке, многолетний ассистент « » Фил Хэнди может покинуть клуб и возобновить сотрудничество с Вогелем в «Санз».

Вместе с Хэнди в « » из «Лейкерс» могут перебраться ассистент Джон Пасторек и видеокоординатор Дрю Антроп.

Вогель и Хэнди в 2020 году выиграли чемпионский титул с «озерниками». Вместе с Леброном Джеймсом авторитетный ассистент работал еще в «Кавальерс».

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?