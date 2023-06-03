Фил Хэнди может покинуть «Лейкерс» и перейти в штаб Вогеля в «Финиксе»
«Финикс» договорился с известным тренером Фрэнком Вогелем о контракте.
Как сообщает обозреватель Дэн Войке, многолетний ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди может покинуть клуб и возобновить сотрудничество с Вогелем в «Санз».
Вместе с Хэнди в «Финикс» из «Лейкерс» могут перебраться ассистент Джон Пасторек и видеокоординатор Дрю Антроп.
Вогель и Хэнди в 2020 году выиграли чемпионский титул с «озерниками». Вместе с Леброном Джеймсом авторитетный ассистент работал еще в «Кавальерс».
Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?
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