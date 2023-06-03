Участие Тайлера Хирро во 2-м матче остается под вопросом

По словам репортера NBA TV Джареда Гринберга, участие атакующего защитника « » во 2-м матче финальной серии плей-офф против « » (0-1) остается под вопросом.

Сегодня Хирро примет участие в тренировке команды. Тренеры и медицинский персонал оценят его состояние, затем поговорят с ним и определят, будет ли он играть во втором матче или третьем.

Согласно сообщению NBA TV, завтра «Хит» не будет публично объявлять статус Хирро на 2-й матч.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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