Участие Тайлера Хирро во 2-м матче остается под вопросом
По словам репортера NBA TV Джареда Гринберга, участие атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро во 2-м матче финальной серии плей-офф против «Денвера» (0-1) остается под вопросом.
Сегодня Хирро примет участие в тренировке команды. Тренеры и медицинский персонал оценят его состояние, затем поговорят с ним и определят, будет ли он играть во втором матче или третьем.
Согласно сообщению NBA TV, завтра «Хит» не будет публично объявлять статус Хирро на 2-й матч.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.
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