Аарон Гордон: «С «Майами» нельзя позволить себе расслабиться. Они сражаются до самого конца»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон рассказал об особенности соперника по финальной серии «Майами».

«Играя в серии против «Майами», вы не можете позволить себе расслабиться. Не можете быть вялыми, не можете успокаиваться с этой командой. Эти парни не сдаются. Они будут продолжать борьбу на протяжении всего матча, до самого конца. Важно понимать это, когда играешь с «Хит».

Против этих ребят нельзя сбавлять обороты», – сказал Аарон Гордон.

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Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

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