Джимми Батлер: «Проигрываем 0-1, но знаем, что доберемся до 4»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер верит в свою команду перед 2-м матчем финальной серии плей-офф против «Денвера» (0-1).

«Не имеет значения, проигрываешь 0-3 или выигрываешь 3-0 – ты должен выиграть четыре матча. Серия не окончена, пока никто не выиграл четыре матча.

Итак, мы проигрываем 0-1, и мы знаем, что доберемся до 4. Мы смеемся, улыбаемся, зная, что можем играть лучше. Мы будем играть лучше. Мы должны играть лучше, если хотим победить», – сказал Батлер.

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6 комментариев

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Dienamiks
Главное - не до 0-4
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ГРУПА ЗИСК
до 4 можно добраться и в графе поражений, а не только побед
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ARAMIS777
Мне очень нравится Джимбо в этом плове.
Но здесь он реально какую-то херню гонит.
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Сергей Пузанков
Да, Лейкерс тоже всю серию были где-то рядом.
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vodnik.arh
до 4 матча? ну это факт, Джимбо прав.
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Андрей Смирнов
Чувак, мы за тебя, но Денвер слишком хорош.
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