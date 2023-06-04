Джимми Батлер: «Проигрываем 0-1, но знаем, что доберемся до 4»

Лидер « » верит в свою команду перед 2-м матчем финальной серии плей-офф против « » (0-1).

«Не имеет значения, проигрываешь 0-3 или выигрываешь 3-0 – ты должен выиграть четыре матча. Серия не окончена, пока никто не выиграл четыре матча.

Итак, мы проигрываем 0-1, и мы знаем, что доберемся до 4. Мы смеемся, улыбаемся, зная, что можем играть лучше. Мы будем играть лучше. Мы должны играть лучше, если хотим победить», – сказал Батлер.

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