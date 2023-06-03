Майкл Мэлоун: «Рад, что выиграли первый матч, но играли не очень хорошо»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун заявил, что недоволен игрой своей команды в первом матче финальной серии плей-офф против «Майами» (104:93, 1-0).

«Сегодня сказал нашим игрокам: «Не читайте газеты, не слушайте экспертов на радио и телевидении, которые говорят, что эта серия окончена и что мы уже чего-то добились, потому что мы еще ни черта не добились.

Я рад, что мы выиграли первый матч, но мы играли не очень хорошо и многое можем сделать лучше. Если сыграем на более высоком уровне, то у нас будет шанс выиграть второй матч.

Они реализовали 5 из 16 открытых трехочковых. Тот факт, что они исполнили 16 открытых трехочковых – это проблема, и если вы думаете, что Макс Струс снова реализует 0 из 9, или Данкан Робинсон – 1 из 5, вы ошибаетесь», – сказал Мэлоун.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий