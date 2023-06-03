Майкл Мэлоун: «Рад, что выиграли первый матч, но играли не очень хорошо»

Главный тренер « » заявил, что недоволен игрой своей команды в первом матче финальной серии плей-офф против « » (104:93, 1-0).

«Сегодня сказал нашим игрокам: «Не читайте газеты, не слушайте экспертов на радио и телевидении, которые говорят, что эта серия окончена и что мы уже чего-то добились, потому что мы еще ни черта не добились.

Я рад, что мы выиграли первый матч, но мы играли не очень хорошо и многое можем сделать лучше. Если сыграем на более высоком уровне, то у нас будет шанс выиграть второй матч.

Они реализовали 5 из 16 открытых трехочковых. Тот факт, что они исполнили 16 открытых трехочковых – это проблема, и если вы думаете, что Макс Струс снова реализует 0 из 9, или Данкан Робинсон – 1 из 5, вы ошибаетесь», – сказал Мэлоун.

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