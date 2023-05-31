Три ассистента главного тренера «Бостона» перейдут к Име Удоке в «Хьюстон»

«Селтикс» планируют оставить на посту главного тренера, несмотря на поражение от «Майами» в финале Восточной конференции (3-4). Однако штаб Маззуллы в сезоне-2023/24 может претерпеть серьезные изменения.

Ожидается, что ассистенты главного тренера «Селтикс» Бен Салливан, и Майк Мозер в межсезонье покинут команду и присоединятся к в « », сообщает The Boston Globe.

Все трое ассистентов были в штабе Удоки в «Бостоне» в сезоне-2021/22.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам