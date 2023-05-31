Три ассистента главного тренера «Бостона» перейдут к Име Удоке в «Хьюстон»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Аарон Майлз Джо Маззулла Баскетбол

«Селтикс» планируют оставить Джо Маззуллу на посту главного тренера, несмотря на поражение от «Майами» в финале Восточной конференции (3-4). Однако штаб Маззуллы в сезоне-2023/24 может претерпеть серьезные изменения.

Ожидается, что ассистенты главного тренера «Селтикс» Бен Салливан, Аарон Майлз и Майк Мозер в межсезонье покинут команду и присоединятся к Име Удоке в «Хьюстоне», сообщает The Boston Globe.

Все трое ассистентов были в штабе Удоки в «Бостоне» в сезоне-2021/22.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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16 комментариев

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Sonder
Мой бедный Хьюстан восстает из пепла. Осталось обменять всю стартовую пятерку и будет нормально
+22
0
+22
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Sonder
Ответ Владислав Карпенин
Хардена добавить)
кинуть 200 лямов в хардена, вернуть капелу, еще 300 брауну дать, и мы зайдем за гайкой с бобаном на четверке и туту вашингтоном в роли плеймейкера
+14
0
+14
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Alexander Permyakov
А я вот думаю, что это подготовка почвы для взрослого тренера со своим собственным штабом.
+3
0
+3
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dev0
Маззулле ассистенты мешали, понял.
+3
0
+3
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andrushapumba
Капец
+2
-1
+1
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Владислав Карпенин
Ответ Sonder
Мой бедный Хьюстан восстает из пепла. Осталось обменять всю стартовую пятерку и будет нормально
Хардена добавить)
+1
0
+1
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erkin_312
Ответ Sonder
Мой бедный Хьюстан восстает из пепла. Осталось обменять всю стартовую пятерку и будет нормально
Турка не торгать
+1
0
+1
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Archer_Great
Ответ xamer 9
Кажется, что это ирония.. как можно столько сделок провернуть, не имея активов как у Прести
а, ну то есть мой пассаж про Бобана и Яо, по-вашему, ни разу не ирония?)
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0
+1
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Рахон Р.
а Удока такой - ну, вы и без меня тут справитесь, и ассистентом к Попу (с прицелом на следующий год)
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9-20-34-5-43
А шо там после ухода Мазуллы наверх и Харди со Стаудмайером в другие места ещё кто-то был? Я думал Мазулла там один фигачил и полотером подрабатывал. Это объяснило бы отсутствие подготовки к Майами
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МЗ
Пусть бы Харден вернулся, а то майка Рокет с номером "13" висит без дела)))
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Djoyin
Джеймс Харден тоже может возвращаться в свой любимый южный город. Не в перстнях счастье. А то можно подумать, что Патрик Маккоу > Джеймс Харден, но что-то говорит, что это не так, особенно индивидуальные карьерные показатели и мощь банковского счёта, не говоря уже об успехе у рекламщиков
0
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p
Ответ Sonder
кинуть 200 лямов в хардена, вернуть капелу, еще 300 брауну дать, и мы зайдем за гайкой с бобаном на четверке и туту вашингтоном в роли плеймейкера
И пик обменять на СП0
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xamer 9
Ответ Archer_Great
дядь, ты б завязывал с веществами, походу, уже на тяжелую артиллерию перешел)) Бобан на четверке может существовать только в реальности, в которой Рокетс реанимируют Яо Миня)
Кажется, что это ирония.. как можно столько сделок провернуть, не имея активов как у Прести
0
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