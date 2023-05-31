Три ассистента главного тренера «Бостона» перейдут к Име Удоке в «Хьюстон»
«Селтикс» планируют оставить Джо Маззуллу на посту главного тренера, несмотря на поражение от «Майами» в финале Восточной конференции (3-4). Однако штаб Маззуллы в сезоне-2023/24 может претерпеть серьезные изменения.
Ожидается, что ассистенты главного тренера «Селтикс» Бен Салливан, Аарон Майлз и Майк Мозер в межсезонье покинут команду и присоединятся к Име Удоке в «Хьюстоне», сообщает The Boston Globe.
Все трое ассистентов были в штабе Удоки в «Бостоне» в сезоне-2021/22.
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