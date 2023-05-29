«Хьюстон» «восхищен» Эйменом Томпсоном

« » склоняется к выбору Эймена Томпсона на драфте , если не поступит предложений по обмену 4-го пика для усиления состава.

«Есть причина, по которой многие в организации «Рокетс» так восхищены им. Все в нем излучает потенциал. Работа в обороне и внимание к деталям. Взрывные скорости и атлетизм. Владение мячом и навыки разыгрывающего.

Трудно не заметить эти качества в молодом игроке и не представить, как он может выглядеть рядом с , талантливым молодым скорером и элитным атлетом», – пишет журналист The Athletic Келли Айко.

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