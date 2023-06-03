Сито Алонсо остался на посту главного тренера «Мурсии»

Испанская «Мурсия» объявила, что Сито Алонсо останется на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

48-летний испанский специалист руководит «Мурсией» с 2019 года. Нынешний сезон команда завершила на 9-м месте в таблице ACB и не вышла в плей-офф.

Алонсо в прошлом тренировал такие команды, как «Ховентуд», «Баскония» и «Барселона».

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