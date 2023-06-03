Аито Ренесес покинул пост главного тренера «Жироны»

Теги Аито Ренесес чемпионат Испании Жирона отставки Баскетбол

Известный специалист Аито Ренесес покинул пост главного тренера «Жироны».

Ренесес провел во главе «Жироны» один сезон.

Дебютант АСВ под руководством 76-летнего тренера сохранил место в элитном дивизионе, заняв 15-е место.

По ходу сезона Ренесес стал самым возрастным тренером в истории испанской лиги.

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