Аито Ренесес покинул пост главного тренера «Жироны»
Известный специалист Аито Ренесес покинул пост главного тренера «Жироны».
Ренесес провел во главе «Жироны» один сезон.
Дебютант АСВ под руководством 76-летнего тренера сохранил место в элитном дивизионе, заняв 15-е место.
По ходу сезона Ренесес стал самым возрастным тренером в истории испанской лиги.
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