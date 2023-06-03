Известный специалист Аито Ренесес покинул пост главного тренера «Жироны».

Ренесес провел во главе «Жироны» один сезон.

Дебютант АСВ под руководством 76-летнего тренера сохранил место в элитном дивизионе, заняв 15-е место.

По ходу сезона Ренесес стал самым возрастным тренером в истории испанской лиги.

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