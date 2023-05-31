Фред Ванвлит может заменить Джеймса Хардена в «Филадельфии»

Теги возможные переходы Филадельфия Торонто НБА Джеймс Харден Фред Ванвлит Ник Нерс Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит является потенциальной заменой Джеймсу Хардену в «Филадельфии», сообщает Clutch Points со ссылкой на источники из лиги, близкие к «Сиксерс».

«Филадельфия» начала задумываться о том, кто может заменить Хардена в связи с вероятным уходом бывшего MVP лиги из команды.

Ожидается, что Харден откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 35,64 миллиона долларов и покинет «Сиксерс» после одного полного сезона за команду.

«Филадельфия» уже уволила главного тренера Дока Риверса и назначила на эту должность бывшего главного тренера «Торонто» Ника Нерса.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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12 комментариев

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Бондарюк Алексей
После прихода Нёрса Борода может и захотеть остаться. Норм тренер, да и любимый босс Мори рядом. На кой ему Хьюстон без Мори.
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Andraey
Может ему ещё и Эмбида заменить?
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udod
Ответ _Baltik_
Каким образом они Ванвлита выменяют, интересно.
у Ванвлита опция игрока, может стать СА, не надо менять
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_Baltik_
Каким образом они Ванвлита выменяют, интересно.
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Sergey boogaloo
А кто заменит Ванвлита в Рэпторз?
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9-20-34-5-43
Чтобы отдать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. ,,© Стенограмма разговора Моури с Нерсом, в которой он объясняет, что у Филадельфии нет активов на Фреда
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Spit@ma
Интересно, какой при этом контракт попросит Ванвлит и какой бэккорт они составят с Макси... Честно говоря, не все выглядит идеально, но лучше так, чем просто без Хардена.

Ну и стоит отметить, что рынок в это межсезонье будет так себе...
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mitch
Ответ Бондарюк Алексей
После прихода Нёрса Борода может и захотеть остаться. Норм тренер, да и любимый босс Мори рядом. На кой ему Хьюстон без Мори.
А нужен ли Харден Филадельфии?
Возможно Филадельфия делает вид, что очень расстроена желанием Хардена покинуть клуб, а на самом деле надеятся, что найдется клуб, который переманит его к себе.
Оба года в плей-офф, что Харден провел в Филадельфии, показали, что он уже не тянет роль лидера в команде, которая хочет бороться за победу в чемпионате.
Если Филадельфия всерьез хочет побороться за победу, то от Хардена нужно избавляться. И тут вопрос, какие на самом деле Филадельфия ставит цели на следующий сезон!
p.s. Даёшь трейд Харден на Леброна. Это была бы гарантия того, что Филадельфия как минимум будет в финале!
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