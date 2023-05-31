Фред Ванвлит может заменить Джеймса Хардена в «Филадельфии»
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит является потенциальной заменой Джеймсу Хардену в «Филадельфии», сообщает Clutch Points со ссылкой на источники из лиги, близкие к «Сиксерс».
«Филадельфия» начала задумываться о том, кто может заменить Хардена в связи с вероятным уходом бывшего MVP лиги из команды.
Ожидается, что Харден откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 35,64 миллиона долларов и покинет «Сиксерс» после одного полного сезона за команду.
«Филадельфия» уже уволила главного тренера Дока Риверса и назначила на эту должность бывшего главного тренера «Торонто» Ника Нерса.
Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2
Ну и стоит отметить, что рынок в это межсезонье будет так себе...
Возможно Филадельфия делает вид, что очень расстроена желанием Хардена покинуть клуб, а на самом деле надеятся, что найдется клуб, который переманит его к себе.
Оба года в плей-офф, что Харден провел в Филадельфии, показали, что он уже не тянет роль лидера в команде, которая хочет бороться за победу в чемпионате.
Если Филадельфия всерьез хочет побороться за победу, то от Хардена нужно избавляться. И тут вопрос, какие на самом деле Филадельфия ставит цели на следующий сезон!
p.s. Даёшь трейд Харден на Леброна. Это была бы гарантия того, что Филадельфия как минимум будет в финале!