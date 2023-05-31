Фред Ванвлит может заменить Джеймса Хардена в «Филадельфии»

Разыгрывающий «Торонто» является потенциальной заменой в «Филадельфии», сообщает Clutch Points со ссылкой на источники из лиги, близкие к «Сиксерс».

« » начала задумываться о том, кто может заменить Хардена в связи с вероятным уходом бывшего MVP лиги из команды.

Ожидается, что Харден откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 35,64 миллиона долларов и покинет «Сиксерс» после одного полного сезона за команду.

«Филадельфия» уже уволила главного тренера Дока Риверса и назначила на эту должность бывшего главного тренера « » .

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2