Самсон Руженцев: «Больше не хочу участвовать в конкурсах по броскам сверху»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев провел мастер-класс в Норильске и устроил для участников шоу данков, после чего заявил, что теперь будет участвовать только в конкурсе трехочковых бросков. 

«Я хотел уже в этом году на Матче всех звезд участвовать в двух конкурсах – по броскам сверху и трехочковым. К сожалению, мне сказали, что нужно выбрать что-то одно. Я остановился на данках. Но с данк контестами все, я закончил. В моей карьере было уже наверное 10 конкурсов по броскам сверху, мне уже просто нечего больше показывать. На трёшки в следующем году с удовольствием заявлюсь», – заявил баскетболист.

Стоит отметить, что Руженцев принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2023 и стал победителем конкурса по броскам сверху.

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