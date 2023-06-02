Зоран Лукич о сборе национальной команды: «Игроки приходят максимально мотивированными»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил настрой баскетболистов, которые приглашены на сбор команды в Новогорске.

«Для меня неожиданностью стала командная химия сборной, игроки приходят максимально мотивированными.

Сезон по понятным причинам был непростым, но с другой стороны российские игроки получили игровое время, это мне значительно помогло как тренеру сборной. Для сборной это огромный плюс», – сказал Лукич.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»