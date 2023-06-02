Зоран Лукич о сборе национальной команды: «Игроки приходят максимально мотивированными»

Теги сборная России Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил настрой баскетболистов, которые приглашены на сбор команды в Новогорске.

«Для меня неожиданностью стала командная химия сборной, игроки приходят максимально мотивированными.

Сезон по понятным причинам был непростым, но с другой стороны российские игроки получили игровое время, это мне значительно помогло как тренеру сборной. Для сборной это огромный плюс», – сказал Лукич.

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