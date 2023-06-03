Зоран Лукич: «Этот сбор – один из самых важных. Мы работаем с ребятами, которые являются нашим будущим»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о важности тренировочного сбора национальной команды, который проходит в Новогорске этим летом.

– Какие изменения произошли в составе по сравнению с февральским сбором?

– В первую очередь изменения касаются количества игроков. Закончился клубный сезон, поэтому у нас появилась возможность пригласить больше ребят – 20 человек, хотя, как правило, на сборы прибывает около 15-18. На этот раз в их числе оказалось несколько игроков в возрасте 18-19 лет. Именно такие задачи мы ставили, собирая ребят вместе и продолжая работу над командной химией.

– Какие цели стоят на данный момент перед командой на этот сбор?

– Мне кажется, этот сбор – один из самых важных сборов, так как мы продолжаем создавать и укреплять командную химию с ребятами, которые являются нашим будущим. Химия, действительно, отличная. Что для меня даже неожиданно. Ощущается момент подъема, который сегодня испытывает команда. Между игроками замечательные отношения, и этот позитив мы должны привнести в баскетбол.

Игроки, с которыми я встретился в ноябре 2021 года, и игроки, с которыми я работаю сейчас – это разные люди. Хочется поблагодарить Единую лигу ВТБ за возможность дать нашим спортсменам необходимую игровую практику, которая привела к их отличным результатам. Уверен, это даст плоды и в самой сборной.

– В команде отличная химия. А какова мотивация игроков к ответственной подготовке, если учитывать, что сейчас у сборной нет официальных международных турниров?

– Приведу пример: я хотел освободить одного из старших игроков от этого сбора. На мой звонок он ответил словами: «Я не хочу отдыхать, я хочу приехать». Для меня это стало огромным сюрпризом, я не ожидал такого ответа. И не мог отказать, видя такое желание работать в команде. Так выглядят наше общение и наши эмоции, так можно передать стремление игроков быть частью сборной команды.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов