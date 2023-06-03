Сергей Козин: «Молодые ребята демонстрируют большое желание выступать за сборную»

Тренер сборной России Сергей Козин рассказал о целях тренировочного сбора национальной команды.

«В рамках этого сбора молодые ребята демонстрируют большое желание выступать за сборную и используют возможность себя проявить. Несмотря на текущую ситуацию, команда должна быть готова в любой момент принять участие в международных соревнованиях – поэтому мы работаем с полной отдачей», – заявил Козин.

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