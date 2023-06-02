Сергей Балашов: «Глупо отказываться от сборной и говорить тренеру: «Я лучше на пляже полежу, отдохну»

Центровой сборной России Сергей Балашов заявил, что считает глупым отказ от участия в сборах национальной команды.

«Глупо отказываться от сборной и говорить тренеру: «Я лучше на пляже полежу, отдохну». Как‑то это, наверное, не очень умно. Да и потренироваться всегда хочется, держать себя в форме и быть всегда в этой атмосфере, тренировочном процессе, чтобы не забывали и чтобы самому как‑то развиваться.

Тем более, что сейчас молодежь у нас активная. И они могут тебя чему‑то научить. Столько всего нового! Вот почему я не должен отказываться», – сказал Балашов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России проведет в Новогорске два товарищеских матча со сборной Белоруссии, они состоятся 9 и 11 июня.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов