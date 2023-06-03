Чемпион НБА Пол Пирс поделился своим мнением о финалистах сезона-22/23 « » и «Майами».

По мнению экс-игрока «Селтикс», выход в финал не делает «Наггетс» и «Хит» лучшими командами лиги.

«Не считаю «Майами» и «Денвер» двумя лучшими командами НБА. Если говорить о «Хит», то я не рассматриваю их как лучшую команду. Они играют лучше всех. Подумайте об этом.

Это не две лучшие команды. «Майами» по ходу регулярного чемпионата был худшей командой лиги по результативности. Весь год с ними происходили не самые лучшие вещи, но когда пришло время плей-офф, «Хит» внезапно дернули переключатель... Не забываем, что они прошли в плей-офф через плей-ин», – заявил Пирс.

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