Пол Пирс: «Не считаю «Майами» и «Денвер» двумя лучшими командами НБА»

Теги Пол Пирс Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА Пол Пирс поделился своим мнением о финалистах сезона-22/23 «Денвере» и «Майами».

По мнению экс-игрока «Селтикс», выход в финал не делает «Наггетс» и «Хит» лучшими командами лиги.

«Не считаю «Майами» и «Денвер» двумя лучшими командами НБА. Если говорить о «Хит», то я не рассматриваю их как лучшую команду. Они играют лучше всех. Подумайте об этом.

Это не две лучшие команды. «Майами» по ходу регулярного чемпионата был худшей командой лиги по результативности. Весь год с ними происходили не самые лучшие вещи, но когда пришло время плей-офф, «Хит» внезапно дернули переключатель... Не забываем, что они прошли в плей-офф через плей-ин», – заявил Пирс.

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4 комментария

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кандид
"Если говорить о «Хит», то я не рассматриваю их как лучшую команду. Они играют лучше всех. Подумайте об этом". Я думал об этом три часа и случайно просверлил взглядом стену гаража.
+3
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History_A
Ничего не понятно, но очень интересно.
Не считаю. И, в то же время, считаю...
+2
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Аргинов.Юнайтед
Пирс видимо хотел, чтоб в финал прошли чокеры из Бостона?
+1
0
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