Пол Пирс: «Не считаю «Майами» и «Денвер» двумя лучшими командами НБА»
Чемпион НБА Пол Пирс поделился своим мнением о финалистах сезона-22/23 «Денвере» и «Майами».
По мнению экс-игрока «Селтикс», выход в финал не делает «Наггетс» и «Хит» лучшими командами лиги.
«Не считаю «Майами» и «Денвер» двумя лучшими командами НБА. Если говорить о «Хит», то я не рассматриваю их как лучшую команду. Они играют лучше всех. Подумайте об этом.
Это не две лучшие команды. «Майами» по ходу регулярного чемпионата был худшей командой лиги по результативности. Весь год с ними происходили не самые лучшие вещи, но когда пришло время плей-офф, «Хит» внезапно дернули переключатель... Не забываем, что они прошли в плей-офф через плей-ин», – заявил Пирс.
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