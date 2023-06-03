Чемпион НБА Пол Пирс считает, что «Майами» будет непросто встроить в ротацию Тайлера Хирро, если он восстановится от травмы по ходу финала против « ».

По мнению Пирса, Калеб Мартин за время отсутствия Хирро показал, что превосходит защитника.

«Даже не знаю, как «Майами» собирается заигрывать Хирро. Они набрали ритм без него.

Возможно, травма Хирро – это что-то из разряда не было бы счастья да несчастье помогло. Потому что посмотрите, как раскрылся Калеб Мартин. Он лучше », – считает Пирс.

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole