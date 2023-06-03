Пол Пирс: «Калеб Мартин лучше Тайлера Хирро»
Чемпион НБА Пол Пирс считает, что «Майами» будет непросто встроить в ротацию Тайлера Хирро, если он восстановится от травмы по ходу финала против «Денвера».
По мнению Пирса, Калеб Мартин за время отсутствия Хирро показал, что превосходит защитника.
«Даже не знаю, как «Майами» собирается заигрывать Хирро. Они набрали ритм без него.
Возможно, травма Хирро – это что-то из разряда не было бы счастья да несчастье помогло. Потому что посмотрите, как раскрылся Калеб Мартин. Он лучше Тайлера Хирро», – считает Пирс.
Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»
MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole
Сказал Пирс.
А Хирро - лучший шутер.