Пол Пирс: «Калеб Мартин лучше Тайлера Хирро»

Теги Пол Пирс Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Калеб Мартин Баскетбол

Чемпион НБА Пол Пирс считает, что «Майами» будет непросто встроить в ротацию Тайлера Хирро, если он восстановится от травмы по ходу финала против «Денвера».

По мнению Пирса, Калеб Мартин за время отсутствия Хирро показал, что превосходит защитника.

«Даже не знаю, как «Майами» собирается заигрывать Хирро. Они набрали ритм без него.

Возможно, травма Хирро – это что-то из разряда не было бы счастья да несчастье помогло. Потому что посмотрите, как раскрылся Калеб Мартин. Он лучше Тайлера Хирро», – считает Пирс.

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cubs-V
Калеб Мартин лучше Тайлера Хирро , но не лучше. Подумайте об этом.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Urievich
- Ne bilo bi schast’ya, da neschast’e pomoglo.

Сказал Пирс.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
тут вопрос ожиданий, от игрока пришедшего без драфта такого не ожидали, вот и выстрелил он с бостоном, как когда-то это сделал хирро в пузыре, но в финале хирро потерялся, как и калеб в 1 матче с денвером, я уже писал ранее что майами попадал в 3 из 4 победных игр с бостоном 14+ трешек и с реализацией 50+%, так что сомневаюсь что также будет в финале, привычка у них забрасывать нереально с бостоном и обсираться в финале
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
конечно лучше, и тем более на ходу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anastasiia Khvorostova
Действительно, игрок, который играет, лучше игрока, который (пока) не играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid Ehlkin
По мне это очень некрасиво. Хирро не может выйти на площадку и ответить игрой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan petrov
Мартин - это Нанн позапрошлого сезона и Струс из плей-офф прошлого. Игрок, которого система Спо выводит на чистые броски.

А Хирро - лучший шутер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Ответ ivan petrov
Мартин - это Нанн позапрошлого сезона и Струс из плей-офф прошлого. Игрок, которого система Спо выводит на чистые броски. А Хирро - лучший шутер.
Лучший шутер в прошлому плей-офф заканчивал на скамейке))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий