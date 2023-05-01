Пабло Ласо близок к заключению 3-летнего соглашения с «Баварией»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Реал Пабло Ласо Бавария Баскетбол

Пабло Ласо близок к подисанию 3-летнего контракта с «Баварией», сообщает Marca.

55-летний испанский специалист вел переговоры с действующим чемпионом Евролиги турецким «Анадолу Эфесом», однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
А Тринкьери куда? В Мадрид?
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