Пабло Ласо близок к заключению 3-летнего соглашения с «Баварией»

близок к подисанию 3-летнего контракта с «Баварией», сообщает Marca.

55-летний испанский специалист вел переговоры с действующим чемпионом турецким « », однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Ласо в 2022 году покинул « » из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.

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