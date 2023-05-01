Пабло Ласо близок к заключению 3-летнего соглашения с «Баварией»
Пабло Ласо близок к подисанию 3-летнего контракта с «Баварией», сообщает Marca.
55-летний испанский специалист вел переговоры с действующим чемпионом Евролиги турецким «Анадолу Эфесом», однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.
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