«Бавария» заявила Зайлана Читэма в Евролигу

«Бавария» заключила соглашение с (27 лет, 196 см) и заявила американского форварда в в последний день перед дедлайном, сообщает BasketNews.

Официального сообщения о подписании контракта с игроком пока не было.

Читэм не был выбран на драфте НБА-2019 и выступал в основном в G-лиге. Он принял участие в 4 матчах за «Новый Орлеан» и 1 матче за «Юту».

В этом сезоне форвард играл за фарм-команду «Пеликанс» в Лиге развития, набирая в среднем 14,1 очка, 8,3 подбора и 3,1 передачи.

« » с результатом 9-16 занимает 15-е место в Евролиге-2022/23.

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