Пабло Ласо не договорился с «Анадолу Эфесом» и возглавит «Баварию»
Пабло Ласо сменит Андреа Тринкьери на посту главного тренера немецкой «Баварии», сообщает Eurohoops.
55-летний испанский специалист также вел переговоры с действующим чемпионом Евролиги турецким «Анадолу Эфесом», однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Тринкьери руководил «Баварией» с 2020 года.
Ласо в 2022 году был уволен из «Реала» после того, как перенес инфаркт. Сейчас тренер полностью восстановился.
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