сменит на посту главного тренера немецкой «Баварии», сообщает Eurohoops.

55-летний испанский специалист также вел переговоры с действующим чемпионом турецким « », однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Тринкьери руководил «Баварией» с 2020 года.

Ласо в 2022 году был уволен из «Реала» после того, как перенес инфаркт. Сейчас тренер полностью восстановился.

Тренер года Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров