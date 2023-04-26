Пабло Ласо не договорился с «Анадолу Эфесом» и возглавит «Баварию»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Германии Пабло Ласо Бавария Андреа Тринкьери Баскетбол

Пабло Ласо сменит Андреа Тринкьери на посту главного тренера немецкой «Баварии», сообщает Eurohoops.

55-летний испанский специалист также вел переговоры с действующим чемпионом Евролиги турецким «Анадолу Эфесом», однако сторонам не удалось заключить соглашение. Одним из кандидатов на должность в «Эфесе» также является нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

Тринкьери руководил «Баварией» с 2020 года.

Ласо в 2022 году был уволен из «Реала» после того, как перенес инфаркт. Сейчас тренер полностью восстановился.

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