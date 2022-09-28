Аито Ренесес станет самым старым тренером в истории ACB

Теги Аито Ренесес Реал чемпионат Испании Жирона Светислав Пешич Баскетбол

Главный тренер «Жироны» Аито Ренесес станет самым старым тренером в истории испанской лиги ACB, когда в среду его команда выйдет на площадку против «Реала».

В день матча возраст Ренесеса составит 75 лет, 9 месяцев и 8 дней. Единственным тренером, который работал в ACB в возрасте старше 70 лет, был Светислав Пешич, руководивший «Барселоной».

Ренесес уже является рекордсменом по количеству матчей за всю историю турнира – 1 077.

Сезон-2022/23 станет 29-м сезоном в ACB в карьере Ренесеса. За этом время он побывал на посту главного тренера в семи командах.

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