Аито Ренесес станет самым старым тренером в истории ACB

Главный тренер «Жироны» Аито Ренесес станет самым старым тренером в истории испанской лиги ACB, когда в среду его команда выйдет на площадку против «Реала».
В день матча возраст Ренесеса составит 75 лет, 9 месяцев и 8 дней. Единственным тренером, который работал в ACB в возрасте старше 70 лет, был Светислав Пешич, руководивший «Барселоной».
Ренесес уже является рекордсменом по количеству матчей за всю историю турнира – 1 077.
Сезон-2022/23 станет 29-м сезоном в ACB в карьере Ренесеса. За этом время он побывал на посту главного тренера в семи командах.
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