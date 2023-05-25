Марк Газоль взял время для размышления о продолжении игровой карьеры

Теги чемпионат Испании Жирона Марк Газоль Баскетбол

38-летний центровой Марк Газоль берет некоторое время, чтобы определиться со своим будущим в мире баскетбола.

«Жирона» закончила сезон 15-й и сохранила место в чемпионате Испании.

«Чувствую, что мне нужно сделать шаг назад и поразмыслить над своим нынешним состоянием. С душевным спокойствием я хочу принять решение о своем будущем как игрока.

Временами мне казалось, что я ушел из баскетбола два года назад. Опыт, который я получил в «Жироне» за последние два сезона, был поистине исключительным, и я думаю, что ни один другой клуб не смог бы предоставить мне таких возможностей.

Хотя я не определился с конкретными сроками принятия решения, я намерен подойти к этому с чувством спокойствия и ясности», – сказал Газоль.

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