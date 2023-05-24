ACB. «Барселона» – «Мурсия», «Реал» встретится с «Бетисом» и другие матчи

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В среду, 24 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

«Барселона» примет «Мурсию», «Реал» встретится с «Бетисом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Манреса – Гран-Канария
Дата проведения
24 мая, 21.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Валенсия – Бреоган
Дата проведения
24 мая, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Гранада – Ховентуд
Дата проведения
24 мая, 21.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Реал – Бетис
Дата проведения
24 мая, 21.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Барселона – Мурсия
Дата проведения
24 мая, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Жирона – Баскония
Дата проведения
24 мая, 21.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 28-5, Баскония – 27-6, Реал – 27-6, Уникаха – 24-10, Тенерифе – 24-10, Гран-Канария – 19-14, Ховентуд – 19-14, Валенсия – 17-16, Мурсия – 16-17, Бильбао – 14-20, Обрадойро – 14-20, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 12-22, Жирона – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23,  Фуэнлабрада – 4-30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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