ACB. «Барселона» – «Мурсия», «Реал» встретится с «Бетисом» и другие матчи

В среду, 24 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

«Барселона» примет «Мурсию», «Реал» встретится с « ».

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Регулярный чемпионат

Гранада – Ховентуд Дата проведения 24 мая, 21.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: – 28-5, – 27-6, – 27-6, Уникаха – 24-10, Тенерифе – 24-10, Гран-Канария – 19-14, Ховентуд – 19-14, – 17-16, Мурсия – 16-17, Бильбао – 14-20, Обрадойро – 14-20, Бреоган – 13-20, Сарагоса – 12-22, Жирона – 11-22, Манреса – 11-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23, Фуэнлабрада – 4-30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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