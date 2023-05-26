Аито Ренесес: «Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры»

9-кратный чемпион Испании, ныне главный тренер «Жироны» Аито Ренесес негативно отозвался о стратегии популяризации баскетбола в исполнении НБА.

«Маркетинг имел большое значение в баскетболе. Например, мы, неамериканские игроки, сначала были поклонниками университетского баскетбола. Затем мы восхищались НБА, потому что уровень игры там был намного выше. Постепенно это изменилось, и мы уже не такие большие поклонники Лиги.

Хотя НБА стоит восхищаться, потому что у них отличный маркетинг. Надо сказать, что у нас в Испании баскетбол тоже продвигается, хотя и на более низком уровне. Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры. Я надеюсь, что мы сможем продолжать продвигать баскетбол [в Испании], но при этом сохранять достойный уровень», – заявил специалист в интервью Marca.

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