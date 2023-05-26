Аито Ренесес: «Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры»

Теги Аито Ренесес НБА чемпионат Испании Жирона Баскетбол

9-кратный чемпион Испании, ныне главный тренер «Жироны» Аито Ренесес негативно отозвался о стратегии популяризации баскетбола в исполнении НБА.

«Маркетинг имел большое значение в баскетболе. Например, мы, неамериканские игроки, сначала были поклонниками университетского баскетбола. Затем мы восхищались НБА, потому что уровень игры там был намного выше. Постепенно это изменилось, и мы уже не такие большие поклонники Лиги.

Хотя НБА стоит восхищаться, потому что у них отличный маркетинг. Надо сказать, что у нас в Испании баскетбол тоже продвигается, хотя и на более низком уровне. Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры. Я надеюсь, что мы сможем продолжать продвигать баскетбол [в Испании], но при этом сохранять достойный уровень», – заявил специалист в интервью Marca.

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2 комментария

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AlVar
А я согласен. В регулярке процентов девяносто игр неинтересно смотреть. Для меня спорт - это борьба, в первую очередь. А в NBA она исчезла почти полностью. Кто-то танкует, кто-то здоровье бережет...Если есть выбор, предпочту студентов посмотреть.
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Forza
Каким образом вообще маркетинг связан с уровнем игры? Уровень игры в НБА намного выше чем где бы то ни было ещё, просто потому, что НБА может пылесосить все лиги мира забирая оттуда лучших баскетболистов. И при этом всем сама детско-юношеская система подготовки в США лучшая в мире

Я не знаю с чего вдруг уровень игры в НБА должен проседать. Тем более, уровень ЗП в НБА в последние десятилетия вырос куда больше чем в Европе, поэтому стимулов стремиться в НБА у талантливых баскетболистов стало ещё больше. Если раньше можно было себе представить и совсем какого то топорного большого в НБА, который кроме как спину ставить ничего не умеет, то сейчас таких уже даже в глубокий запас не берут.
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