Аито Ренесес: «Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры»
9-кратный чемпион Испании, ныне главный тренер «Жироны» Аито Ренесес негативно отозвался о стратегии популяризации баскетбола в исполнении НБА.
«Маркетинг имел большое значение в баскетболе. Например, мы, неамериканские игроки, сначала были поклонниками университетского баскетбола. Затем мы восхищались НБА, потому что уровень игры там был намного выше. Постепенно это изменилось, и мы уже не такие большие поклонники Лиги.
Хотя НБА стоит восхищаться, потому что у них отличный маркетинг. Надо сказать, что у нас в Испании баскетбол тоже продвигается, хотя и на более низком уровне. Сейчас в НБА маркетинга больше, чем качества игры. Я надеюсь, что мы сможем продолжать продвигать баскетбол [в Испании], но при этом сохранять достойный уровень», – заявил специалист в интервью Marca.
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Я не знаю с чего вдруг уровень игры в НБА должен проседать. Тем более, уровень ЗП в НБА в последние десятилетия вырос куда больше чем в Европе, поэтому стимулов стремиться в НБА у талантливых баскетболистов стало ещё больше. Если раньше можно было себе представить и совсем какого то топорного большого в НБА, который кроме как спину ставить ничего не умеет, то сейчас таких уже даже в глубокий запас не берут.