Чарльз Баркли отпустил шпильку в адрес Скипа Бэйлесса, комментируя уход Шэннона Шарпа из Undisputed
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли посмеялся над своим давним оппонентом Скипом Бэйлессом.
Баркли прокомментировал уход телеведущего Шэннона Шарпа из программы Undisputed, которую он вел совместно с Бэйлессом.
«Если работаешь с чертовым идиотом, рано или поздно тебя попросят», – сказал Баркли.
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