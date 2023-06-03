Легенда НБА, эксперт посмеялся над своим давним оппонентом .

Баркли прокомментировал уход телеведущего Шэннона Шарпа из программы Undisputed, которую он вел совместно с Бэйлессом.

«Если работаешь с чертовым идиотом, рано или поздно тебя попросят», – сказал Баркли.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками