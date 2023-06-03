Чарльз Баркли отпустил шпильку в адрес Скипа Бэйлесса, комментируя уход Шэннона Шарпа из Undisputed

Теги НБА Чарльз Баркли Скип Бэйлесс Шэннон Шарп Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли посмеялся над своим давним оппонентом Скипом Бэйлессом.

Баркли прокомментировал уход телеведущего Шэннона Шарпа из программы Undisputed, которую он вел совместно с Бэйлессом.

«Если работаешь с чертовым идиотом, рано или поздно тебя попросят», – сказал Баркли.

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3 комментария

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Райли Карри
Мизинец опять всех переиграл.
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Djoyin
Представляю, что получится, если в паре со Скипом будет Дреймонд. Скип только будет набирать воздух, чтоб что-то вбросить, а придётся самому же этот вброс глотать, так как Дреймонд сразу будет говорить, что Скип не разбирается в баскетболе, что ему самое место комментировать чемпионат по фитнесу среди домохозяек-ветеранов
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Александр Спирин
*Чарльз Баркли отпустил шпильку в адрес Шакила, комментируя уход Шэннона Шарпа из Undisputed
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