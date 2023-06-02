Легенда НБА, эксперт считает, что несправедливо приписывать успешное выступление « » географическому положению клуба.

«Денвер» в первый раз в финале, и тут внезапно выясняется, что высокогорье имеет такое значение. Я вас умоляю. У них просто хорошая команда», – заявил Баркли.

Денвер имеет прозвище «Город на высоте мили» из-за того, что находится на высоте в одну милю (1 609 м) над уровнем моря. Оппонентам «Наггетс» приходится подстраиваться к разреженному воздуху.

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Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов