Чарльз Баркли: «Высокогорье имеет значение? «Денвер» в первый раз в финале, я вас умоляю»

Теги Денвер Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что несправедливо приписывать успешное выступление «Денвера» географическому положению клуба.

«Денвер» в первый раз в финале, и тут внезапно выясняется, что высокогорье имеет такое значение. Я вас умоляю. У них просто хорошая команда», – заявил Баркли.

Денвер имеет прозвище «Город на высоте мили» из-за того, что находится на высоте в одну милю (1 609 м) над уровнем моря. Оппонентам «Наггетс» приходится подстраиваться к разреженному воздуху.

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4 комментария

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Misson
1600 м. - не такая уж и критическая высота. Помнится, такие футбольные сборные как Перу, Боливия раньше принимали гостевые команды на стадионах в 3000 м. над уровнем моря, пока им не установили лимиты по высотности. Вот это уже серьезно!
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Александр Максаков
Высокогорье имеет значение. А 1600 м не имеет)
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ierdnA
Хоть кто-то сказал что это чушь собачья
0
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