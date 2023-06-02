Чарльз Баркли: «Если «Майами» выиграет чемпионат, это будет самый значительный прорыв от андердога в истории»

Теги Денвер Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли считает, что «Майами» претендует на звание самого сенсационного чемпиона в истории лиги.

«Хит» стали всего второй командой в истории, которая вышла в финал НБА с 8-го места в конференции.

«В финале сошлись две команды, которым не уделяли столько внимания, сколько они на самом деле заслуживали. Никто не верил в «Денвер», так было весь сезон, но вот они здесь.

Что касается «Майами», то если эта команда выиграет чемпионат, это будет, на мой взгляд, самый значительный прорыв от андердога в истории», – сказал Баркли.

В первом матче «Денвер» победил со счетом 103:93, 1-0.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
при всем уважении к Чаку, это заявление в стиле "Если выключить свет, будет темно")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий