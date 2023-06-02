Чарльз Баркли: «Если «Майами» выиграет чемпионат, это будет самый значительный прорыв от андердога в истории»

Легенда НБА, телевизионный эксперт считает, что «Майами» претендует на звание самого сенсационного чемпиона в истории лиги.

«Хит» стали всего второй командой в истории, которая вышла в финал НБА с 8-го места в конференции.

«В финале сошлись две команды, которым не уделяли столько внимания, сколько они на самом деле заслуживали. Никто не верил в «Денвер», так было весь сезон, но вот они здесь.

Что касается «Майами», то если эта команда выиграет чемпионат, это будет, на мой взгляд, самый значительный прорыв от андердога в истории», – сказал Баркли.

В первом матче «Денвер» победил со счетом 103:93, 1-0.

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