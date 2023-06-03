Дэмиан Лиллард выставил на продажу дом в Орегоне

Звездный разыгрывающий « » выставил на продажу дом в Уэст-Линн, Орегон.

По информации агента по недвижимости Джеффа Ричардса, дом продается за 7 миллионов долларов.

«Блэйзерс» в межсезонье могут принять решение о перестройке состава и обменять Лилларда. При этом клуб декларирует желание усилить текущий ростер под многолетнего лидера команды.

В доме Лилларда пять спален и двенадцать ванных комнат. Также там есть джакузи, кинотеатр, просторная гостиная с камином и многое другое.

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