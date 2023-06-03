Дэмиан Лиллард выставил на продажу дом в Орегоне

Теги светская хроника Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выставил на продажу дом в Уэст-Линн, Орегон.

По информации агента по недвижимости Джеффа Ричардса, дом продается за 7 миллионов долларов.

«Блэйзерс» в межсезонье могут принять решение о перестройке состава и обменять Лилларда. При этом клуб декларирует желание усилить текущий ростер под многолетнего лидера команды.

В доме Лилларда пять спален и двенадцать ванных комнат. Также там есть джакузи, кинотеатр, просторная гостиная с камином и многое другое.

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Соцсети Джеффа Ричардса

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7 комментариев

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anadolik
Зачем на 5 спален 12 ванных комнат?
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Вадим flanec
Там столько комаров, лес кругом, наверно поэтому и продаёт. Достали насекомые.)
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Костя Кот
теперь к Леброну?
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Fultz...gg
Надеюсь он заберет свою гайку. Пора уже.
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Atlichna
Пейзаж из Gravity Falls прямо
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jqzn88xn6n
Добро пожаловать в наши озера!💛💜
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