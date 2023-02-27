Дэмиан Лиллард сфотографировался с надписью «71» на белом листе

Официальный твиттер-аккаунт « » опубликовал фотографию, на которой сидит в раздевалке и держит в руке белый лист с надписью «71».

«Легендарный», – говорится в сообщении.

2 марта 1962 года центровой «Филадельфии» сделал аналогичный снимок, набрав 100 очков в матче против «Никс». Так появилась самая известная фотография в баскетбольном мире.

Сегодня Лиллард установил рекорд клуба, набрав 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114). Защитник стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше