Дэмиан Лиллард сфотографировался с надписью «71» на белом листе
Официальный твиттер-аккаунт «Портленда» опубликовал фотографию, на которой Дэмиан Лиллард сидит в раздевалке и держит в руке белый лист с надписью «71».
«Легендарный», – говорится в сообщении.
2 марта 1962 года центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен сделал аналогичный снимок, набрав 100 очков в матче против «Никс». Так появилась самая известная фотография в баскетбольном мире.
Сегодня Лиллард установил рекорд клуба, набрав 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114). Защитник стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.
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