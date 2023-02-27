Дэмиан Лиллард сфотографировался с надписью «71» на белом листе

Теги Уилт Чемберлен Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Баскетбол

Официальный твиттер-аккаунт «Портленда» опубликовал фотографию, на которой Дэмиан Лиллард сидит в раздевалке и держит в руке белый лист с надписью «71».

«Легендарный», – говорится в сообщении.

2 марта 1962 года центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен сделал аналогичный снимок, набрав 100 очков в матче против «Никс». Так появилась самая известная фотография в баскетбольном мире.

Сегодня Лиллард установил рекорд клуба, набрав 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114). Защитник стал восьмым и самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим 70+ очков за матч.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

 

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10 комментариев

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Stan WarHammer
Похоже, еще немало рекордов ждет в матчах с Хьюстоном и Сан-Антонио. У них сейчас защита первенства водокачки имени Вембаньямы.
+2
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askarik1992
А еще 13 трех отгрузил.. Жаль рекорд Томпсона не повторил
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-1
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Cash_flow
Ответ noke
Нахрена? Это на двадцать девять очков меньше. Что за фото - "я на тридцать процентов хуже чувака, который делал оригинальное фото"? Взяли кусок истории - и превратили в деноминирующийся флеш-моб.
Вроде февраль на дворе ещё, а так душно уже
+3
-3
0
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TurboMen
Ответ boller_73
В этом году аномалия какая то по кол-ву матчей с высокими индивидуальными результатами.
стата влияет на контракт, не победы, а именно стата - вот и статодрочат.
+4
-8
-4
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8gys799mjk
Опять я все проспал)
+1
0
+1
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Consistency
Вы не поняли, это первая цифра "один" просто коряво нарисована. Дэйм показывает, на какое место он героически вывел Портленд после этой победы над Хьюстоном бгггггггг
0
-4
-4
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Tydeus
Второй матч за сезон с 71 очком, такого со времен Уилта не было вроде
+1
0
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TurboMen
ну этому фото слава Чемберлена явно не светит :)
+6
-3
+3
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noke
Нахрена? Это на двадцать девять очков меньше. Что за фото - "я на тридцать процентов хуже чувака, который делал оригинальное фото"?
Взяли кусок истории - и превратили в деноминирующийся флеш-моб.
+4
-10
-6
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boller_73
В этом году аномалия какая то по кол-ву матчей с высокими индивидуальными результатами.
+6
0
+6
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